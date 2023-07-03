Украина готова ратифицировать Римский статут и сделает это в ближайшем будущем в рамках процесса вступления в Евросоюз.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин в Гааге на пресс-конференции по случаю начала работы Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Моя позиция абсолютно сильная: Украина ратифицирует Римский статут и станет частью семьи членов Римского статута и МУС. Я надеюсь, что он будет одобрен рано или поздно. Практически наша страна готова сделать это. Единственный вопрос – когда парламент будет готов проголосовать", – сказал Костин.

По словам генпрокурора, Римский статут будет ратифицирован в пакете решений, принятых на пути к ЕС "в ближайшем будущем".

"Я надеюсь, что в рамках нашего очень быстрого развития в процессе присоединения к Европейскому Союзу это будет неотъемлемой частью пакета, который Украина ратифицирует и примет в ближайшем будущем", – отметил генпрокурор.

Он также напомнил, что Украина уже внедрила внутреннее законодательство, которое предоставляет МУС, офису прокурора МУС, все полномочия для расследования и преследования всех международных преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии.

Участницами Римского статута являются 123 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского статута – международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Почему это важно – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.