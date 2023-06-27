Боснійські серби зробили черговий крок до демонтажу БіГ

Парламент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини у вівторок проголосував за призупинення дії рішень Конституційного суду БіГ, вживши черговий крок до поглиблення конституційної кризи та демонтажу Дейтонських мирних угод.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голосування ініціював президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який давно критикує Конституційний суд БіГ через присутність іноземних суддів. Приводом стало рішення суду змінити правила, щоб мати можливість скликати засідання й ухвалювати рішення без сербських суддів.

Законодавці Республіки Сербської погодилися, що рішення та акти Конституційного суду не будуть виконуватися на їхній території, доки парламент БіГ не ухвалить загальнонаціональний закон про суд.

Парламент РС також вирішив, що сербські представники в державних установах не сприятимуть реформам для інтеграції Боснії і Герцеговини до Європейського Союзу, доки Конституційний суд БіГ не буде реформовано, а представництво міжнародного спостерігача за мирним врегулюванням конфлікту – закрито.

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати. Дейтонська мирна угода 1995 року, яка поклала край війні, створила Конституційний суд із виключною юрисдикцією вирішувати будь-які суперечки, що виникають між суб'єктами конфедерації.

Троє з дев'яти членів суду призначаються головою Європейського суду з прав людини, а шестеро – парламентами двох країн.

Парламент Республіки Сербської, який призначає двох суддів до Конституційного суду БіГ, так і не зміг висунути нового кандидата на вакантну посаду, а Додік і його союзники закликали сербського суддю, що залишився, вийти зі складу суду, який, за їхніми словами, діяв проти сербських інтересів.

Додік, який давно закликає до відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини, також оголосив, що може спробувати призупинити роботу Державного суду, прокуратури й поліцейського агентства БіГ.

Минулого тижня парламент Республіки Сербської також вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Верховного представника БіГ Крістіана Шмідта, що фактично означає ігнорування рвшень найвищого представника в конфедерації.

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