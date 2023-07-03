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У Чехії за минулий рік спожили майже пів мільярда контрабандних сигарет

Понеділок, 3 липня 2023, 16:58

Протягом 2022 року в Чехії було спожито 490 мільйонів нелегальних сигарет, що на два відсотки більше, ніж роком раніше.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, йдеться в дослідженні компанії KMPG.

Загальна кількість контрабандних сигарет, спожитих у Чехії за минулий рік, становить 3,7% від усієї кількості сигарет, що на 0,2 відсоткових пункта більше, ніж у 2021-му. У результаті збитки державного бюджету Чехії через несплату акцизу й податку на додану вартість, дорівнюють близько 2,3 мільярда чеських крон.

У звіті KMPG також підкреслюється значне збільшення кількості легально ввезених сигарет з-за кордону – із 600 мільйонів одиниць у 2021 році до 710 мільйонів одиниць у 2022 році, особливо з Польщі.

Водночас частина сигарет, легально вироблених і оподаткованих у Польщі, може бути ввезена контрабандою до Чехії, що призведе до подальшого збільшення обсягів чорного ринку.

У Чехії, як і в більшості країн Європейського Союзу, загальне споживання сигарет за 2022 рік знизилося, водночас споживання нелегальних сигарет зросло приблизно на десять мільйонів штук.

У 2022 році в ЄС буде спожито 35,8 мільярда нелегальних сигарет, що на 0,7% більше, ніж у попередньому році. За оцінками, минулого року країни ЄС втратили 11,3 мільярда євро податкових надходжень через нелегальний ринок сигарет, що на 8,5% більше, ніж у 2021 році.

Як повідомлялось, група депутатів із Сейму Литви зареєструвала поправки до закону про контроль над тютюновими виробами, яка зокрема передбачає продаж електронних сигарет лише за рецептами лікаря.

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