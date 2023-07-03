В Чехии за прошлый год потребили почти полмиллиарда контрабандных сигарет

В течение 2022 года в Чехии было потреблено 490 миллионов нелегальных сигарет, что на два процента больше, чем годом ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, говорится в исследовании компании KMPG.

Общее количество контрабандных сигарет, потребленных в Чехии за прошлый год, составляет 3,7% от всего количества сигарет, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2021-м. В результате убытки государственного бюджета Чехии из-за неуплаты акциза и налога на добавленную стоимость, равны около 2,3 миллиарда чешских крон.

В отчете KMPG также подчеркивается значительное увеличение количества легально ввозимых сигарет из-за рубежа – с 600 миллионов единиц в 2021 году до 710 миллионов единиц в 2022 году, особенно из Польши.

В то же время часть сигарет, легально произведенных и облагаемых налогом в Польше, может быть ввезена контрабандой в Чехию, что приведет к дальнейшему увеличению объемов черного рынка.

В Чехии, как и в большинстве стран Европейского Союза, общее потребление сигарет за 2022 год снизилось, в то же время потребление нелегальных сигарет выросло примерно на десять миллионов штук.

В 2022 году в ЕС потреблено 35,8 миллиарда нелегальных сигарет, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. По оценкам, в прошлом году страны ЕС потеряли 11,3 миллиарда евро налоговых поступлений из-за нелегального рынка сигарет, что на 8,5% больше, чем в 2021 году.

Как сообщалось, группа депутатов из Сейма Литвы зарегистрировала поправки к закону о контроле над табачными изделиями, которая в частности предусматривает продажу электронных сигарет только по рецептам врача.