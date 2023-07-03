Дания получит первые F-35 в октябре

Первые четыре истребителя F-35 Дания получит 1 октября 2023 года – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau, объявило Минобороны Дании.

Прибытие истребителей F-35 отпразднуют во время церемонии на авиабазе – тогда производитель, американская компания Lockheed Martin, официально передаст самолеты Министерству обороны Дании.

Церемония будет закрыта для общественности. Но все желающие смогут увидеть новые истребители на Датском авиасалоне 2024 года, который состоится на авиабазе Ольборг.

Как известно, Дания законтрактовала всего 27 истребителей F-35, которые со временем заменят менее современные F-16. Новые самолеты будут поставляться постепенно до 2027 года, большинство из них разместят на авиабазе Скрюдструп.

Остальные шесть F-35 будут базироваться в США для обучения и подготовки датских пилотов.

Ранее стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это может ускорить поставки Украине этих самолетов, о чем было договорено в мае в рамках так называемой коалиции истребителей.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

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