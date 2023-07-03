У Німеччині відкрили найдовший у країні підвісний міст для пішоходів

У німецькому місті Гессен відкрили найдовший у країні підвісний міст для пішоходів.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє агентство dpa.

Зазначається, що довжина споруди, яка розташовується на гірськолижному курорті Віллінген, становить 665 метрів.

Міст простягнутий над долиною і з'єднує два схили поруч із трампліном Мюленкопфшанце, де проходять етапи Кубків світу зі стрибків на лижах і двоборства.

Примітно, що в конструкції, яку спроєктувала в тибетському стилі швейцарська фірма, немає високих компонентів або опор. На реалізацію проєкту пішло п'ять років.

Загальна вага мосту становить 125 тонн, його ширина – 1,3 метра. Максимальна висота мосту над поверхнею сягає 100 метрів.

Проєктувальники споруди запевняють, що вона здатна витримати ураган другої категорії – від 154 до 177 кілометрів на годину.

Другим найдовшим підвісним пішохідним мостом у Німеччині тепер став 483-метровий Titan RT у Гарці. Йому дещо поступається 450-метровий Блекфорестлайн у Шварцвальді.

Раніше повідомлялося, що Україна і Молдова підписали угоду про будівництво моста на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуц.

Перед цим у Норвегії відкрили трикілометровий, доступний тільки пішоходам, бігунам і велосипедистам тунель, який став найдовшим тунелем у світі, побудованим спеціально для цієї мети.