В Германии открыли самый длинный в стране подвесной мост для пешеходов

В немецком городе Гессен открыли самый длинный в стране подвесной мост для пешеходов.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает агентство dpa.

Длина сооружения, которое располагается на горнолыжном курорте Виллинген, составляет 665 метров.

Фото: picture alliance/dpa

Отмечается, что мост протянут над долиной и соединяет два склона рядом с трамплином Мюленкопфшанце, где проходят этапы Кубков мира по прыжкам на лыжах и двоеборью.

Примечательно, что в конструкции, которую спроектировала в тибетском стиле швейцарская фирма, нет возвышающихся компонентов или опор. На реализацию проекта ушло пять лет.

Общий вес моста составляет 125 тонн, его ширина – 1,3 метра. Максимальная высота моста над поверхностью достигает 100 метров.

Проектировщики сооружения уверяют, что оно способно выдержать ураган второй категории – от 154 до 177 километров в час.

Вторым самым длинным подвесным пешеходным мостом в Германии теперь стал 483-метровый Titan RT в Гарце. Немногим ему уступает 450-метровый Блэкфорестлайн в Шварцвальде.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Перед этим Норвегии открыли трехкилометровый, доступный только пешеходам, бегунам и велосипедистам тоннель, который стал самым длинным тоннелем в мире, построенным специально для этой цели.