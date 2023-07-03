В Германии открыли самый длинный в стране подвесной мост для пешеходов
Понедельник, 3 июля 2023, 17:27
В немецком городе Гессен открыли самый длинный в стране подвесной мост для пешеходов.
Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает агентство dpa.
Длина сооружения, которое располагается на горнолыжном курорте Виллинген, составляет 665 метров.
Отмечается, что мост протянут над долиной и соединяет два склона рядом с трамплином Мюленкопфшанце, где проходят этапы Кубков мира по прыжкам на лыжах и двоеборью.
Примечательно, что в конструкции, которую спроектировала в тибетском стиле швейцарская фирма, нет возвышающихся компонентов или опор. На реализацию проекта ушло пять лет.
Общий вес моста составляет 125 тонн, его ширина – 1,3 метра. Максимальная высота моста над поверхностью достигает 100 метров.
Проектировщики сооружения уверяют, что оно способно выдержать ураган второй категории – от 154 до 177 километров в час.
Вторым самым длинным подвесным пешеходным мостом в Германии теперь стал 483-метровый Titan RT в Гарце. Немногим ему уступает 450-метровый Блэкфорестлайн в Шварцвальде.
Ранее сообщалось, что Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
Перед этим Норвегии открыли трехкилометровый, доступный только пешеходам, бегунам и велосипедистам тоннель, который стал самым длинным тоннелем в мире, построенным специально для этой цели.