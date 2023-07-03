Оркнейські острови Британії розглядають можливість увійти до складу Норвегії

Британські Оркнейські острови, що розташові за 16 км від північного узбережжя Шотландії, розглядають "альтернативні форми управління", які можуть включати в себе входження до складу Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив голова Ради Оркнейських островів Джеймс Стокан, повідомляє Reuters.

Зазначається, що на архіпелазі, який складається з близько 70 островів та має населення 22 тисячі осіб, незадоволені рівнем фінансуванням урядами Шотландії та Великої Британії.

За словами Стокана, жителі Оркнейських островів, які були частиною Норвегії близько 500 років до 1472 року, регулярно просять його повернутися до цієї країни, зважаючи на спільну культурну спорідненість.

"Наразі ми не отримуємо такої підтримки від урядів, і ми просто хотіли б побачити, які для нас є альтернативи", – зізнався посадовець.

Повідомляється, що Стокан запропонував Раді "вивчити варіанти альтернативних моделей управління, які забезпечать більшу фінансову безпеку та економічні можливості". 4 липня депутати вирішать, чи підтримати цю пропозицію.

Серед варіантів, окрім возз'єднання з Норвегією, є варіанти досягти інших угод із Британією – наприклад, стати володінням Корони, як то система управління на Нормандських островах або перейняти модель, що подібна до Фарерських островів – самоврядної частини Данії.

При цьому Стокан зізнався, що не має чіткого уявлення про те, як відбуватиметься повернення Оркнейських островів до складу Норвегії, розташованих за 402 км від неї.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Белізу Хуан Антоніо Брісеньо вважає цілком імовірним проголошення країною незалежності від Сполученого Королівства уже у 2024 році через відмову голови британського уряду вибачатись через работоргівлю й колоніалізм.

Заяви Брісеньо пролунали після твердження Марлен Малаху Форте, міністерки з правових і конституційних питань Ямайки, про те, що коронація короля Британії Чарльза III прискорила плани країни стати республікою вже наступного року.