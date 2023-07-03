Оркнейские острова Британии рассматривают возможность войти в состав Норвегии

Британские Оркнейские острова, которые находятся в 16 км от северного побережья Шотландии, рассматривают "альтернативные формы управления", которые могут включать в себя вхождение в состав Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил председатель Совета Оркнейских островов Джеймс Стокан, сообщает Reuters.

Отмечается, что на архипелаге, который состоит из около 70 островов и имеет население 22 тысячи человек, недовольны уровнем финансированием правительствами Шотландии и Великобритании.

По словам Стокана, жители Оркнейских островов, которые были частью Норвегии около 500 лет до 1472 года, регулярно просят его вернуться в эту страну, учитывая общее культурное родство.

"Сейчас мы не получаем такой поддержки от правительств, и мы просто хотели бы увидеть, какие для нас есть альтернативы", – признался чиновник.

Сообщается, что Стокан предложил Раде "изучить варианты альтернативных моделей управления, которые обеспечат большую финансовую безопасность и экономические возможности". 4 июля депутаты решат, поддержать ли это предложение.

Среди вариантов, кроме воссоединения с Норвегией, есть варианты достичь других соглашений с Британией – например, стать владением Короны, как система управления на Нормандских островах или перенять модель, подобную Фарерским островам – самоуправляемой части Дании.

При этом Стокан признался, что не имеет четкого представления о том, как будет происходить возвращение Оркнейских островов в состав Норвегии, расположенных в 402 км от нее.

Напомним, премьер-министр Белиза Хуан Антонио Брисеньо считает вполне вероятным провозглашение страной независимости от Соединенного Королевства уже в 2024 году из-за отказа главы британского правительства извиняться за работорговлю и колониализм.

Заявления Брисеньо прозвучали после утверждения Марлен Малаху Форте, министра по правовым и конституционным вопросам Ямайки, о том, что коронация короля Британии Чарльза III ускорила планы страны стать республикой уже в следующем году.