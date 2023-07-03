Новий пакт ЄС про міграцію ухвалять в обхід вето Польщі та Угорщини – голова Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок нагадала, що Польща й Угорщина не зможуть заблокувати ухвалення нового рішення щодо міграційних питань відповідно до договорів Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це фон дер Ляєн сказала в понеділок у Мадриді на пресконференції з нагоди початку головування Іспанії в Раді ЄС.

Голова виконавчого органу ЄС нагадала, що, згідно з базовими договорами Євросоюзу, рішення щодо міграційної політики мають ухвалюватися кваліфікованою більшістю.

"Пакт про міграцію та притулок: його перші важливі складові були ухвалені, як того вимагає Договір про ЄС, кваліфікованою більшістю голосів, і це стосується всіх інших пактів", – сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС перебуває у "вирішальній точці" та що зміна атмосфери наблизила міграційну реформу як ніколи раніше. "Ми хочемо рухатися вперед разом", – зауважила вона.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який спілкувався зі ЗМІ спільно з президенткою Єврокомісії, підтримав її позицію.

"Немає більшої політичної легітимності, ніж дотримання договорів (ЄС. – Ред.). Існує можливість зрушити з місця в питаннях, які вже давно відкладені та і які ми маємо реальний шанс завершити саме зараз", – зауважив він.

Нагадаємо, суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася минулого місяця, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.

Новий регламент передбачає створення нової системи "обов'язкової солідарності", яка надасть державам-членам ЄС три варіанти поводження з новоприбулими мігрантами: прийняти певну кількість шукачів притулку на своїй території, заплатити 20 тисяч євро за кожного мігранта, якому притулку не дали, або фінансувати оперативну підтримку, наприклад інфраструктуру і транспорт.

Домовленість одразу ж зустріла опір Угорщини та Польщі, які вже давно дотримуються жорстких поглядів на питання міграції. Вони висловили обурення тим, що угоду підтримали кваліфікованою більшістю (щонайменше 15 держав-членів, які представляють 65% населення ЄС), а не одностайно, що дозволило би використовувати право вето.

Прем’єр-міністр Польщі в понеділок підтвердив наміри влади провести референдум щодо міграційної угоди ЄС одночасно з парламентськими виборами у жовтні.