Новый пакт ЕС о миграции примут в обход вето Польши и Венгрии - глава Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник напомнила, что Польша и Венгрия не смогут заблокировать принятие нового решения по миграционным вопросам в соответствии с договорами Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом фон дер Ляйен сказала в понедельник в Мадриде на пресс-конференции по случаю начала председательства Испании в Совете ЕС.

Председатель исполнительного органа ЕС напомнила, что, согласно базовым договорам Евросоюза, решения по миграционной политике должны приниматься квалифицированным большинством.

"Пакт о миграции и убежище: его первые важные составляющие были приняты, как того требует Договор о ЕС, квалифицированным большинством голосов, и это касается всех других пактов", – сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС находится в "решающей точке" и что изменение атмосферы приблизило миграционную реформу как никогда раньше. "Мы хотим двигаться вперед вместе", – отметила она.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который общался со СМИ совместно с президентом Еврокомиссии, поддержал ее позицию.

"Нет большей политической легитимности, чем соблюдение договоров (ЕС. – Ред.). Существует возможность сдвинуться с места в вопросах, которые уже давно отложены и и которые мы имеем реальный шанс завершить именно сейчас", – отметил он.

Напомним, спор относительно миграционного пакта ЕС начался в прошлом месяце, когда его предварительно одобрили министры внутренних дел государств-членов.

Новый регламент предусматривает создание новой системы "обязательной солидарности", которая предоставит государствам-членам ЕС три варианта обращения с новоприбывшими мигрантами: принять определенное количество искателей убежища на своей территории, заплатить 20 тысяч евро за каждого мигранта, которому убежища не дали, или финансировать оперативную поддержку, например инфраструктуру и транспорт.

Договоренность сразу же встретила сопротивление Венгрии и Польши, которые уже давно придерживаются жестких взглядов на вопрос миграции. Они выразили возмущение тем, что соглашение было достигнуто квалифицированным большинством – по меньшей мере 15 государствами-членами, которые представляют 65% населения ЕС, а не единогласно, что позволило бы использовать право вето.

Премьер-министр Польши в понедельник подтвердил намерения властей провести референдум по миграционному соглашению ЕС одновременно с парламентскими выборами в октябре.