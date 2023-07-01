На саміті ЄС не владнали розбіжності з Польщею та Угорщиною щодо розподілу мігрантів

Під час червневого саміту лідерам ЄС не вдалося знайти компромісне рішення з Польщею та Угорщиною, які продовжують виступати проти запропонованих змін до міграційної політики.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Будапешт і Варшава продовжують відмовлятися піти на поступки та погодитися з розподілом прибуваючих мігрантів між країнами-членами.

Раніше у червні міністри внутрішніх справ країн ЄС кваліфікованою більшістю підтримали план про обов’язковий розподіл мігрантів, які прибувають до Європи, між країнами-членами. У ньому передбачено, що країни, які відмовляться брати участь, повинні будуть сплатити за своє рішення 20 тисяч євро за кожну людину, яку не захотіли приймати. Угорщина й Польща виступають проти.

Під час обговорення цього питання на саміті лідерів 29-30 червня Варшава й Будапешт заявили, що будь-яка європейська система переміщення мігрантів має бути механізмом виключно добровільним та що вони відмовляються платити визначений штраф. Обидві країни також наполягають, що це рішення мало би прийматися одностайно, а не кваліфікованою більшістю.

У відповідь від деяких країн, зокрема прем’єра Люксембургу Ксав’є Беттеля пролунали звинувачення, що Польща і Угорщина відмовляються поважати договори ЄС.

Оскільки спільної позиції так і не дійшли, міграційне питання майже не згадали у висновках саміту.

Як вже повідомлялося, через цю невирішену суперечку ЄС не зміг схвалити ініціативу Чехії на підтримку українських біженців.

Президент Євроради Шарль Мішель після саміту опублікував власне комюніке, де зупинився на міграційному питанні – що є незвичним кроком. У ньому президент Євроради зазначив, що країни мають знайти консенсус щодо ефективної системи міграції та надання притулку, та що "у контексті заходів солідарності, переміщення і переселення має відбуватися на добровільних засадах і всі форми солідарності мають розцінюватися рівнозначно і не слугувати потенційним приваблюючим фактором для нелегальної міграції".