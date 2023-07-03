Мешканцям села у Швейцарії, що пережило велетенський зсув, дозволили повернутись додому

Влада швейцарського села Брієнц, над яким на початку літа обвалилась частина гори, в понеділок дозволила завчасно евакуйованим мешканцям повертатись у домівки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У травні з Брієнца, розташованого неподалік від гірськолижного курорту Давос у східному кантоні Граубюнден, евакуювали 84 мешканців після того, як влада заявила про ризик обвалу вершини гори Інзель, що височіє над селом.

У ніч проти 16 червня справді обвалилась ділянка гори, в результаті чого на землю скотились близько 1,5 мільйона кубометрів гірської породи, зупинившись просто на краю Брієнца.

Нині, через 52 дні після оголошеної евакуації та вісімнадцять днів по зсуві влада села оголосила про відновлення "повсякденного життя", оголосивши, що населений пункт "тепер знову в безпеці".

Водночас територія на північ від Брієнца, де стався зсув, усе ще залишається закритою для відвідування, і кожен, хто заблукає в цій зоні, може бути оштрафований на суму до п’яти тисяч швейцарських франків (5110 євро).

У вівторок, як очікується, скасують заборону на польоти у повітряному просторі над Брієнцом. Але гора Інзель усе ще перебуває під моніторингом системи раннього попередження, і в разі потребимешканців села та їхню худобу можуть знову евакуювати.

Тектонічний пласт, на якому розташований Брієнц, протягом останнього століття рухався зі швидкістю кілька сантиметрів на рік. Щоб уповільнити рух, у 2021 році під селом прорили тунель, який має відвести підземну воду й сповільнити зсув.