Жителям села в Швейцарии, пережившим гигантский оползень, разрешили вернуться домой

Власти швейцарского села Бриенц, над которым в начале лета обвалилась часть горы, в понедельник позволили заблаговременно эвакуированным жителям возвращаться в дома.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В мае из Бриенца, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта Давос в восточном кантоне Граубюнден, эвакуировали 84 жителей после того, как власти заявили о риске обвала вершины горы Инзель, возвышающейся над селом.

В ночь на 16 июня действительно обвалился участок горы, в результате чего на землю скатились около 1,5 миллиона кубометров горной породы, остановившись прямо на краю Бриенца.

Сейчас, через 52 дня после объявленной эвакуации и восемнадцать дней после оползня власти села объявили о восстановлении "повседневной жизни", объявив, что населенный пункт "теперь снова в безопасности".

В то же время территория к северу от Бриенца, где произошел оползень, все еще остается закрытой для посещения, и каждый, кто заблудится в этой зоне, может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч швейцарских франков (5110 евро).

Во вторник, как ожидается, отменят запрет на полеты в воздушном пространстве над Бриенцом. Но гора Инзель все еще находится под мониторингом системы раннего предупреждения, и в случае необходимости жителей села и их скот могут снова эвакуировать.

Тектонический пласт, на котором расположен Бриенц, в течение последнего века двигался со скоростью несколько сантиметров в год. Чтобы замедлить движение, в 2021 году под селом прорыли тоннель, который должен отвести подземную воду и замедлить оползень.