Глава Пентагону закликав РФ навчити свої війська дотримуватись законів неба

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Росію дотримуватися законів неба та припинити безвідповідальну поведінку після того, як на початку тижня російський винищувач влучив у американський безпілотник ракетою в Сирії.

Про це Остін сказав, перебуваючи з офіційним візитом в Австралії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку", – сказав він.

Остін наголосив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, "використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість (поведінкою росіян у небі над Сирією. – Ред.)".

У вівторок 25 липня у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.

Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.

27 липня у Білому домі повідомили, що вдруге за тиждень військовий літак РФ пролетів у небезпечній близькості від американського безпілотника у небі над Сирією.

Загалом за місяць США зафіксували шість небезпечних інцидентів за участю російської авіації у Сирії.