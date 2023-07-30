Глава Пентагона призвал РФ научить свои войска соблюдать законы неба

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию соблюдать законы неба и прекратить безответственное поведение после того, как в начале недели российский истребитель попал в американский беспилотник ракетой в Сирии.

Об этом Остин сказал, находясь с официальным визитом в Австралии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Относительно безответственного и опасного поведения со стороны россиян, мы призываем российское руководство сделать все возможное, чтобы выдать инструкции своим войскам по соблюдению законов неба и сделать все, чтобы они прекратили это безответственное поведение", – сказал он.

Остин подчеркнул, что США будут продолжать сотрудничать с Россией, "используя установленные каналы, чтобы передать обеспокоенность (поведением россиян в небе над Сирией. – Ред.)".

Во вторник 25 июля в США сообщили об очередном инциденте с участием российской авиации в Сирии, в результате которого получил повреждения американский беспилотник MQ-9.

Самолеты РФ летели вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.

27 июля в Белом доме сообщили, что второй раз за неделю военный самолет РФ пролетел в опасной близости от американского беспилотника в небе над Сирией.

Всего за месяц США зафиксировали шесть опасных инцидентов с участием российской авиации в Сирии.