Папа Римський у недільній промові згадав нічну атаку РФ на Одесу

У неділю, 23 липня, Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Понтифік згадав про Україну у своїй промові після недільної молитви "Ангел Господній".

"Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі", – сказав Папа.

Раніше свої реакції опублікували західні міністри закордонних справ і посли, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.