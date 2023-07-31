Інфляція у єврозоні стала найнижчою від початку повномасштабної війни РФ проти України

Інфляція в єврозоні знижується другий місяць поспіль через падіння цін на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило у понеділок європейське статистичне відомство.

За його даними, інфляція в 20 країнах єврозони в липні знизилася до 5,3%, що майже на один відсотковий пункт менше, ніж у травні (6,1%), тоді як у червні рівень інфляції становив 5,5%.

Як пояснює відомство, зниження інфляції в липні значною мірою пов'язане з падінням цін на енергоносії, які знизилися на 6,1%.

Ці цифри означають, що інфляція в єврозоні стала найнижчою з початку 2022 року. Водночас Євростат повідомив про зростання економіки єврозони на 0,3% у період з квітня по червень.

Минулого тижня Європейський центральний банк у четвер оголосив про чергове підвищення процентних ставок на тлі подальшої боротьби країн єврозони з інфляцією.

У травні повідомлялося, що економіка Німеччини скорочується два квартали поспіль – це дозволяє говорити про технічну рецесію найбільшої економіки Євросоюзу.