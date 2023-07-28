Міністр економіки Німеччини прогнозує країні 5 важких років

На Німеччину чекають п'ять важких років "зеленого" промислового переходу, які "ляжуть тягарем" на плечі людей.

Про це попередив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Реагуючи на новий звіт Міжнародного валютного фонду, в якому прогнозується, що цього року економіка Німеччини скоротиться на 0,3 відсоткових пункти, Габек сказав в середу ввечері німецькому громадському мовнику ARD: "Дані, безумовно, не дуже хороші".

Німецьке статистичне відомство вже попереджало в травні, що країна вступила в рецесію. Деякі з найбільших німецьких компаній почали залишати батьківщину, викликаючи побоювання щодо деіндустріалізації.

Габек стверджує, що цей спад можна пояснити високими цінами на енергоносії, які Німеччина відчула сильніше, ніж інші країни, оскільки вона покладалась на дешевий російський газ. Високі відсоткові ставки також уповільнюють інвестиції та світову торгівлю, додав він, що особливо впливає на Німеччину як країну, залежну від експорту.

"Я також не хочу ігнорувати той факт, що це ляже тягарем на плечі людей, – сказав Габек. – У нас попереду великий трансформаційний період до 2030 року", протягом якого Німеччина перейде від традиційної, залежної від викопного палива промислової бази до "зелених" джерел енергії, таких як водень, сказав він.

Він виступив за державну підтримку у вигляді обмеження цін на електроенергію для енергоємних компаній в умовах міжнародної конкуренції, "щоб вони могли витримати виклики трансформації і мали достатньо грошей для інвестицій".

Габек визнав, що запропоновані енергетичні субсидії, які він просуває вже кілька місяців, все ще не мають підтримки більшості в правлячій коаліції. Політик "зелених", який також виконує обов'язки віцеканцлера, стверджує, що, по суті, Німеччина має вирішити, чи порушувати боргові правила, що є неприйнятним для коаліційної Вільної демократичної партії, чи ризикувати втратою своєї промислової бази.

"Питання полягає в наступному: Чи ми позичаємо гроші, чи у нас більше немає промисловості?" – сказав Габек.

"У нас залишилося не так багато часу, інакше компанії скажуть: "Ми будемо інвестувати, але вже не в Німеччину", – додав він.

На початку червня стало відомо, що Німеччина запускає програму, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, що стикаються зі значними витратами на енергію, щоб допомогти своєму промисловому сектору профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.

Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини планує здійснити у вересні масштабні навчання з компаніями на випадок надзвичайних ситуацій, аби перевірити їхню готовність до різкого скорочення постачання газу.