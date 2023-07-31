Територія розміром з 3 500 футбольних полів вигоріла через лісові пожежі у Туреччині

В турецькому районі Чанаккале внаслідок лісових пожеж, які спалахнули 16 липня, вигоріло близько 2500 гектарів території, серед яких близько 1200 гектарів – лісових масивів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Видання зазначає, що через пожежі вигоріла територія розміром з 3 500 футбольних полів.

Лісові пожежі в Чанаккале виникли неподалік від населених пунктів і через сильний вітер поширилися на значні території.

TRT Haber

TRT Haber

Пожежу вдалося взяти під контроль через 52 години. Для її ліквідації задіяли дев’ять літаків, 22 вертольоти, 78 наземних транспортних засобів, дев’ять машин швидкого реагування, 25 машин водопостачання та 900 осіб особового складу.

Літаки здійснили 1800 вильотів і скинули майже п’ять тисяч тонн води для боротьби з пожежами.

У Туреччині, як і низка інших країн на півдні Європи, останнім часом фіксувала рекордну спеку, внаслідок якої виникає все більшої кількості пожеж.

Зокрема, минулого тижня внаслідок лісових пожеж постраждала турецька провінція Анталія, яка є популярною серед туристів.