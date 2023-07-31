Территория размером с 3500 футбольных полей выгорела из-за лесных пожаров в Турции
Понедельник, 31 июля 2023, 14:27
В турецком регионе Чанаккале в результате лесных пожаров, которые вспыхнули 16 июля, выгорело около 2500 гектаров территории, среди них около 1200 гектаров – лесных массивов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.
Издание отмечает, что из-за пожаров выгорела территория размером с 3500 футбольных полей.
Лесные пожары в Чанаккале возникли неподалеку от населенных пунктов и из-за сильного ветра распространились на значительные территории.
Пожар удалось взять под контроль спустя 52 часа. Для его ликвидации задействовали девять самолетов, 22 вертолета, 78 наземных транспортных средств, девять машин быстрого реагирования, 25 машин водоснабжения и 900 человек личного состава.
Самолеты совершили 1800 вылетов и сбросили почти пять тысяч тонн воды для борьбы с пожарами.
В Турции, как и ряд других стран на юге Европы, в последнее время фиксировала рекордную жару, в результате которой возникает все большее количество пожаров.
В частности, на прошлой неделе в результате лесных пожаров пострадала турецкая провинция Анталия, популярная среди туристов.