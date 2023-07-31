Территория размером с 3500 футбольных полей выгорела из-за лесных пожаров в Турции

В турецком регионе Чанаккале в результате лесных пожаров, которые вспыхнули 16 июля, выгорело около 2500 гектаров территории, среди них около 1200 гектаров – лесных массивов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Издание отмечает, что из-за пожаров выгорела территория размером с 3500 футбольных полей.

Лесные пожары в Чанаккале возникли неподалеку от населенных пунктов и из-за сильного ветра распространились на значительные территории.

ФОТО: TRT Haber

ФОТО: TRT Haber

Пожар удалось взять под контроль спустя 52 часа. Для его ликвидации задействовали девять самолетов, 22 вертолета, 78 наземных транспортных средств, девять машин быстрого реагирования, 25 машин водоснабжения и 900 человек личного состава.

Самолеты совершили 1800 вылетов и сбросили почти пять тысяч тонн воды для борьбы с пожарами.

В Турции, как и ряд других стран на юге Европы, в последнее время фиксировала рекордную жару, в результате которой возникает все большее количество пожаров.

В частности, на прошлой неделе в результате лесных пожаров пострадала турецкая провинция Анталия, популярная среди туристов.