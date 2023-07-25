Лісові пожежі спалахнули в турецькій Анталії

Рятувальники в турецькій південній провінції Анталія, популярній серед подорожувальників, із вечора понеділка борються з лісовими пожежами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Пожежі почались близько дев’ятої вечора в понеділок у районі міста Кемер в Анталії. Протягом ночі вогонь поширився на територію у 100 гектарів, а до ранку вівторка охопив уже 120 гектарів лісу.

🔥 Antalya'nın #Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamıyor. Kemer Devlet Hastanesi ve yerleşim yerleri tahliye ediliyor! pic.twitter.com/synJs4OJAM — K2 TV (@k2haber) July 24, 2023

Antalya Kemer'de dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



İHA'lardan anlık görüntü alınarak çalışmalar yönlendiriliyor. pic.twitter.com/rB0hy07lj9 — TRT HABER (@trthaber) July 25, 2023

Міністр культури й туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що почати гасити вогонь за допомогою авіації одразу не змогли через те, що пожежа почалася в темну пору доби. Крім того, охоплений вогнем ліс розташований на території національного парку, і доріг там мало.

Для гасіння пожежі, за словами Ерсоя, залучили 1050 вогнеборців, понад 200 транспортних засобів, 10 літаків і 22 гелікоптери.

Він додав, що пожежа поки що не поширилася на житлові райони Кемеру, але місцеву державну лікарню евакуювали як запобіжний захід.

Окрім Анталії, протягом останніх кількох днів лісові пожежі спалахнули в провінціях Маніса й Кахраманмараш, але їх ліквідували за кілька годин.

Туреччина, як і решта світу, останнім часом фіксує рекордну спеку, що сприяє виникненню все більшої кількості пожеж. Одна з найбільш постраждалих від стихії Греція бореться з вогнем на острові Родос уже сьомий день поспіль.