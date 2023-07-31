Двох громадян Молдови знайшли серед ліквідованих в Україні "вагнерівців"

Двох громадян Молдови, які відбували тюремне покарання в РФ, знайшли серед ліквідованих під час бойових дій в Україні найманців групи Вагнера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в журналістському розслідуванні RISE Moldova.

Журналісти виявили імена молдовських громадян на могилах кладовища на околиці станиці Бакинська в Краснодарському краї Росії, де ховають "вагнерівців".

Видання RISE Moldova ідентифікувало двох молдован за допомогою агентства Reuters після того, як воно задокументувало поховання російських найманців.

Інформацію про їхню смерть підтвердили документи та відповіді групи Вагнера родичам загиблих.

Родичі "вагнерівців" переконані, що їхні рідні пішли на війну проти України не з власної волі.

За даними журналістів, у 2012 році одного з громадян Молдови – 41-річного Іона (прізвище не називають) – засудили до 15 років в'язниці за ненавмисне вбивство співмешканки, яку він побив, перебуваючи в нетверезому стані. Другий молдованин, Влад, не раз відбував терміни у Росії за крадіжки.

Коли почалося вербування, Іону залишався один рік до звільнення, Владу – два роки.

Згідно із датами, які вказані на хрестах, їх ліквідували у серпні-жовтні 2022 року, у розпал битви за Бахмут Донецької області.

За оцінками українських і західних посадовців, РФ втратила значну кількість живої сили під час наступу на Бахмут – щонайменше 60 тисяч убитими й пораненими.