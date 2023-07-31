Двух граждан Молдовы нашли среди ликвидированных в Украине "вагнеровцев"

Двух граждан Молдовы, которые отбывали тюремное наказание в РФ, нашли среди ликвидированных во время боевых действий в Украине наемников группы Вагнера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova.

Журналисты обнаружили имена молдовских граждан на могилах кладбища на окраине станицы Бакинская в Краснодарском крае России, где хоронят "вагнеровцев".

Издание RISE Moldova опознало двух молдаван с помощью агентства Reuters после того, как оно задокументировало захоронение российских наемников.

Информацию об их смерти подтвердили документы и ответы ПВК "Вагнер" родственникам погибших.

Родственники погибших убеждены, что они пошли на войну против Украины не по собственной воле.

По данным журналистов, в 2012 году одного из граждан Молдовы – 41-летнего Иона (фамилию не называют) приговорили к 15 годам тюрьмы за непредумышленное убийство сожительницы, которую он избил, находясь в нетрезвом состоянии. Второй молдаванин – Влад не раз отбывал срок в России за кражи.

Когда началась вербовка, Иону оставался один год до освобождения, Владу – два года.

Согласно датам, которые указаны на крестах, их ликвидировали в августе – октябре 2022 года – в разгар битвы за Бахмут Донецкой области.

По оценкам украинских и западных чиновников, РФ потеряла значительное количество живой силы во время наступления на Бахмут – не менее 60 тысяч убитыми и ранеными.