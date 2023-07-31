Біля елітного курорту Франції аварійно сів на воду і потонув туристичний літак

На півдні Франції біля елітного курортного містечка Фрежюс здійснив аварійну посадку і потонув легкомоторний туристичний літак.

Про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких FranceInfo, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у неділю близько 10 години ранку з легкомоторним літаком Cessna 177. На борту були троє людей – чоловік і двоє жінок.

Un avion de tourisme amerrit en urgence au large de Fréjus: les images du sauvetage des passagers pic.twitter.com/vbdh71Xi7s — BFM Toulon Var (@BFMVar) July 31, 2023

Через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на морі за 600 метрів від пляжу Фрежюс, що біля Канн, на очах у сотень відпочивальників. Багато свідків, які мали човни, одразу кинулися на допомогу.

Пасажири і пілот залишилися неушкодженими і їх швидко підібрали, але літак потонув.

Нагадаємо, у липні літак Cessna врізався в ангар під Варшавою, інцидент призвів до загибелі п’ятьох людей.