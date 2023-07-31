Возле элитного курорта Франции аварийно сел на воду и затонул туристический самолет

На юге Франции возле элитного курортного городка Фрежюс совершил аварийную посадку на воду и утонул легкомоторный туристический самолет.

Об этом сообщают французские СМИ, среди которых FranceInfo, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье около 10 часов утра с легкомоторным самолетом Cessna 177. На борту были три человека – мужчина и две женщины.

Un avion de tourisme amerrit en urgence au large de Fréjus: les images du sauvetage des passagers pic.twitter.com/vbdh71Xi7s — BFM Toulon Var (@BFMVar) July 31, 2023

Из-за проблем с мотором пилот совершил аварийную посадку в море в 600 метрах от пляжа Фрежюс, что возле Канн, на глазах у сотен отдыхающих. Многие свидетели на лодках сразу бросились на помощь.

Пассажиры и пилот остались невредимыми и их быстро подобрали, но самолет утонул.

Напомним, в июле самолет Cessna врезался в ангар под Варшавой, инцидент привел к гибели пяти человек.