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Генсек Ради Європи засудила удар РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі

Понеділок, 31 липня 2023, 20:31

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила останній ракетний удар Росії по Кривому Рогу, що призвів до загибелі шести людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюю найсуворіший осуд триваючим і умисним ударам Росії по цивільних, цього разу у Кривому Розі. Відповідальність за ці злочини буде", – відреагувала Пейчинович-Бурич. 

Як відомо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

Пошуково-рятувальну операцію завершили надвечір. За фінальними даними, загинуло 6 людей, серед яких дитина, 75 отримали поранення.

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