Генсек Ради Європи засудила удар РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила останній ракетний удар Росії по Кривому Рогу, що призвів до загибелі шести людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюю найсуворіший осуд триваючим і умисним ударам Росії по цивільних, цього разу у Кривому Розі. Відповідальність за ці злочини буде", – відреагувала Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms Russia’s continued & deliberate attacks against civilians, today in Kryvyi Rih. Accountability for these crimes will come @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 31, 2023

Як відомо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

Пошуково-рятувальну операцію завершили надвечір. За фінальними даними, загинуло 6 людей, серед яких дитина, 75 отримали поранення.