Генсек Ради Європи засудила удар РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила останній ракетний удар Росії по Кривому Рогу, що призвів до загибелі шести людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюю найсуворіший осуд триваючим і умисним ударам Росії по цивільних, цього разу у Кривому Розі. Відповідальність за ці злочини буде", – відреагувала Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms Russia’s continued & deliberate attacks against civilians, today in Kryvyi Rih. Accountability for these crimes will come @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE