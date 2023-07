Генсек Совета Европы осудила удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила последний ракетный удар России по Кривому Рогу, который привел к гибели шести человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Выражаю строжайшее осуждение продолжающимся и умышленным ударам России по гражданским, на этот раз в Кривом Роге. Ответственность за эти преступления будет", – отреагировала Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms Russia’s continued & deliberate attacks against civilians, today in Kryvyi Rih. Accountability for these crimes will come @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE