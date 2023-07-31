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Генсек Совета Европы осудила удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге

Понедельник, 31 июля 2023, 20:31

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила последний ракетный удар России по Кривому Рогу, который привел к гибели шести человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Выражаю строжайшее осуждение продолжающимся и умышленным ударам России по гражданским, на этот раз в Кривом Роге. Ответственность за эти преступления будет", – отреагировала Пейчинович-Бурич.

Как известно, утром 31 июля РФ атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение.

Поисково-спасательную операцию завершили к вечеру. По финальным данным, погибло 6 человек, среди которых ребенок, 75 получили ранения

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