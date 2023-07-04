ЗМІ: У Білому домі проводили евакуацію через підозрілу речовину, яка виявилась кокаїном

У США ввечері у неділю, 2 липня, на території Білого дому виявили підозрілу речовину, через яку довелося проводити евакуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Як зазначило джерело видання, знайоме із ходом розслідування, попередні аналізи показали, що підозрілою речовиною виявився кокаїн.

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі заявив, що експерти проводять подальші аналізи речовини.

За його словами, пожежна служба округу Колумбія визначила, що речовина не становить загрози.

Він розповів, що через знахідку довелося ненадовго евакуювати персонал Білого дому. Президента США Джо Байдена на той момент там не було.

Гульєльмі повідомив, що зараз триває розслідування того, як речовина потрапила до Білого дому.

Він відмовився сказати, де саме в Білому домі було знайдено речовину, додавши, що її знайшли співробітники підрозділу Секретної служби, які проводили звичайний обхід будівлі.

Працівник відділу небезпечних матеріалів передав по рації результати тесту: "У нас є жовта смужка, що означає гідрохлорид кокаїну".

Нагадаємо, у травні невідомий чоловік проник в будинок помічника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.