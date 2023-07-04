СМИ: В Белом доме проводили эвакуацию из-за подозрительного вещества, которое оказалось кокаином

В США вечером в воскресенье, 2 июля, на территории Белого дома обнаружили подозрительное вещество, из-за которого пришлось проводить эвакуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Как отметил источник издания, знакомый с ходом расследования, предварительные анализы показали, что подозрительным веществом оказался кокаин.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что эксперты проводят дальнейшие анализы вещества.

По его словам, пожарная служба округа Колумбия определила, что вещество не представляет угрозы.

Он рассказал, что из-за находки пришлось ненадолго эвакуировать персонал Белого дома. Президента США Джо Байдена на тот момент там не было.

Гульельми сообщил, что сейчас идет расследование того, как вещество попало в Белый дом.

Он отказался сказать, где именно в Белом доме было найдено вещество, добавив, что его нашли сотрудники подразделения Секретной службы, которые проводили обычный обход здания.

Сотрудник отдела опасных материалов передал по рации результаты теста: "У нас есть желтая полоска, что означает гидрохлорид кокаина".

Напомним, в мае неизвестный мужчина проник в дом помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.