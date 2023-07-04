У правлячій партії Грузії вигадали, що думка Європарламенту не важлива для ЄС

Керівник керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе переконує, що для Брюсселя нібито не має значення думка Європарламенту щодо стану ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі, і це не буде перешкодою для отримання статусу кандидата.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що нібито один з важливих посадовців ЄС на закритих зустрічах казав представникам "Мрії", що думка депутатів Європарламенту не має значення для Єврокомісії і їхні заяви щодо стану здоров’я Саакашвілі не завадять Грузії отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

"Коли з нами зустрічаються конкретні важливі посадовці Єврокомісії, вони кажуть, щоб ми не звертали уваги на європарламентарів, щоб не слухали європарламентарів. Їхні оцінки не важливі, вони не вплинуть на рішення про статус кандидата", – сказав Кобахідзе, додавши, що це вкрай важлива особа, за якою "особливе слово".

"Це закриті зустрічі… Вони не можуть сказати про це публічно, тому що не можуть публічно демонструвати неповагу до Європарламенту. Але нам кажуть, що рішення ухвалює Єврокомісія, Європейська рада, а не Європарламент", – додав Іраклій Кобахідзе.

Він також висловився з приводу останнього судового засідання щодо Саакашвілі, де він взяв участь вперше з лютого і продемонстрував свій вкрай виснажений фізичний стан.

Кобахідзе висловив думку, що "ненормально, що члени власної родини приносять йому (Саакашвілі) низькокалорійну їжу" та що всім "вже 600 днів" розповідають, що стан Саакашвілі критичний.

Нагадаємо, у лютому Європарламент схвалив резолюцію, де закликає помилувати Саакашвілі й відпустити на лікування за кордон, а також закликає до санкцій проти співзасновника "Грузинської мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі. Після того питання неодноразово піднімали окремі євродепутати.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій".

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