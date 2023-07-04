В правящей партии Грузии придумали, что мнение Европарламента не важно для ЕС

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе убеждает, что для Брюсселя якобы не имеет значения мнение Европарламента о состоянии заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, и это не будет препятствием для получения статуса кандидата.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что якобы один из важных должностных лиц ЕС на закрытых встречах говорил представителям "Мечты", что мнение депутатов Европарламента не имеет значения для Еврокомиссии и их заявления о состоянии здоровья Саакашвили не помешают Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС.

"Когда с нами встречаются конкретные высокопоставленные представители Еврокомиссии, они говорят, чтобы мы не обращали внимания на европарламентариев. Чтобы не слушали европарламентариев, их оценки не важны, и они не повлияют на решение по статусу кандидата", – сказал Кобахидзе, добавив, что это крайне важное лицо, за которым "особое слово".

"Это закрытые встречи... Они не могут сказать это публично, потому что не могут публично проявить неуважение к Европарламенту. Однако нам говорят, что решение принимает Еврокомиссия, Европейский совет, а не Европарламент, нам говорят это", – добавил Ираклий Кобахидзе.

Он также высказался по поводу последнего судебного заседания по Саакашвили, где он принял участие впервые с февраля и продемонстрировал свое крайне истощенное физическое состояние.

Кобахидзе выразил мнение, что "ненормально, что члены собственной семьи приносят ему (Саакашвили) низкокалорийную пищу" и что всем "уже 600 дней" рассказывают, что состояние Саакашвили критическое.

Напомним, в феврале Европарламент принял резолюцию, где призывает помиловать Саакашвили и отпустить на лечение за границу, а также призывает к санкциям против соучредителя "Грузинской мечты", олигарха Бидзины Иванишвили. После того вопрос неоднократно поднимали отдельные евродепутаты.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

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