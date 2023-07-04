Українські фахівці вчилися у Франції розслідувати воєнні злочини щодо дітей

Українські прокурори та слідчі Національної поліції їздили до Франції переймати досвід щодо розслідування воєнних злочинів щодо дітей.

Про це повідомили в Офісі прокурора України, пише "Європейська правда".

Навчання відбувалися протягом 5 днів у Парижі, на базі Національної школи суддів Французької Республіки. Група налічувала 20 прокурорів та слідчих з Донецької, Запорізької, Київської, Харківської, Херсонської областей та АРК.

Французькі фахівці – слідчі, судді, адвокати, судові експерти, криміналісти та психологи – ділилися власним досвідом.

Також обговорили питання міжнародної правової співпраці, особливостей проведення слідчих дій з постраждалими дітьми, методики збору цифрових доказів, роль роботи з відкритими джерелами та взаємодії з громадськими організаціями.

Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів, що допоможе готувати матеріали справ зокрема щодо руйнування цивільної інфраструктури.

В Україну приїздили вже три команди французьких слідчих-криміналістів, допомагаючи у розслідуванні злочинів, скоєних у Бучі, Ірпені, Ізюмі, а нещодавно французькі експерти ділилися досвідом з українськими колегами у Дніпрі й Кривому Розі.

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