Украинские специалисты учились во Франции расследовать военные преступления в отношении детей

Украинские прокуроры и следователи Национальной полиции ездили во Францию перенимать опыт по расследованию военных преступлений в отношении детей.

Об этом сообщили в Офисе прокурора Украины, пишет "Европейская правда".

Обучение проходили в течение 5 дней в Париже, на базе Национальной школы судей Французской Республики. Группа насчитывала 20 прокуроров и следователей из Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской областей и АРК.

Французские специалисты – следователи, судьи, адвокаты, судебные эксперты, криминалисты и психологи – делились собственным опытом.

Также обсудили вопросы международного правового сотрудничества, особенностей проведения следственных действий с пострадавшими детьми, методики сбора цифровых доказательств, роль работы с открытыми источниками и взаимодействия с общественными организациями.

Напомним, недавно Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, что поможет готовить материалы дел в частности по разрушению гражданской инфраструктуры.

В Украину приезжали уже три команды французских следователей-криминалистов, помогая в расследовании преступлений, совершенных в Буче, Ирпене, Изюме, а недавно французские эксперты делились опытом с украинскими коллегами в Днепре и Кривом Роге.

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