Пасажир авіарейсу з Хорватії до Британії намагався відкрити двері перед зльотом 

Пасажир рейсу Ryanair, що мав прямувати з Хорватії до Лондона, почав поводитись неадекватно і спробував відкрити двері, коли літак вже прямував на злітну смугу; його висадили.

Про це повідомляє Airlive, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на рейсі, що мав прямувати з хорватського міста Задар до аеропорту Станстед, який є хабом багатьох лоукостерів.

Коли літак вже рухався до злітної смуги, один з пасажирів-британців почав поводитися неадекватно, кричати, та врешті спробував відкрити двері літака.

Двоє інших чоловіків вгамували його, притисли до підлоги і контролювали, доки літак не зупинився і не прибули правоохоронці. Десятки інших знімали всю пригоду на відео та згодом поширили його у соцмережах.

A British passenger tried to open the door on #Ryanair flight #FR8389 while it was taxing to the runway for takeoff at #Zadar Airport,#Croatia,to #London Stansted on June 30,but two other passengers got up and knocked him down to the floor.



🎥©p_xj_/TikTok#aviation #AvGeek #uk pic.twitter.com/bdJUGPLIvl