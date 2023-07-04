Пасажир авіарейсу з Хорватії до Британії намагався відкрити двері перед зльотом 

Пасажир рейсу Ryanair, що мав прямувати з Хорватії до Лондона, почав поводитись неадекватно і спробував відкрити двері, коли літак вже прямував на злітну смугу; його висадили.

Про це повідомляє Airlive, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на рейсі, що мав прямувати з хорватського міста Задар до аеропорту Станстед, який є хабом багатьох лоукостерів.

Коли літак вже рухався до злітної смуги, один з пасажирів-британців почав поводитися неадекватно, кричати, та врешті спробував відкрити двері літака.

Двоє інших чоловіків вгамували його, притисли до підлоги і контролювали, доки літак не зупинився і не прибули правоохоронці. Десятки інших знімали всю пригоду на відео та згодом поширили його у соцмережах.

A British passenger tried to open the door on #Ryanair flight #FR8389 while it was taxing to the runway for takeoff at #Zadar Airport,#Croatia,to #London Stansted on June 30,but two other passengers got up and knocked him down to the floor.



🎥©p_xj_/TikTok#aviation #AvGeek #uk pic.twitter.com/bdJUGPLIvl — FlightMode (@FlightModeblog) July 4, 2023

Що спровокувало чоловіка на неадекватну поведінку, достеменно невідомо. Літак вирушив до Лондона без нього.

📹In another #viralvideo of a shocking incident on a plane, a British boxer can be seen screaming and fighting fellow passengers in a @Ryanair flight trying to get the aircraft door open.https://t.co/XO1abQMQTw pic.twitter.com/C9JIEV6twT — Khaleej Times (@khaleejtimes) July 4, 2023

Одна з жінок, які знімали інцидент на відео, стверджує, що на борту літака було багато людей, які поверталися з фестивалю у Хорватії.

У Ryanair вже прокоментували інцидент та вибачилися перед пасажирами.

"Цей рейс із Задара до Лондона повернувся назад після того, коли один пасажир почав поводитися неадекватно під час підготовки до зльоту. Пасажира вивела з літака місцева поліція, після чого рейс безпечно вирушив до аеропорту Станстед… Перепрошуємо пасажирів за усі незручності", – зазначив речник Ryanair.

Нагадаємо, 1 січня цього року рейс з Лондона до Вільнюса вимушено приземлявся у Польщі через агресивного пасажира.

У квітні рейс Austrian Airlines був змушений повернутися в аеропорт вильоту через дві години після початку рейсу, тому що п'ять з восьми його туалетів вийшли з ладу.