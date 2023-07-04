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Пассажир авиарейса из Хорватии в Британию пытался открыть дверь перед взлетом

Вторник, 4 июля 2023, 14:50

Пассажир рейса Ryanair, который должен был следовать из Хорватии в Лондон, начал вести себя неадекватно и попытался открыть дверь, когда самолет уже направлялся на взлетную полосу; его высадили.

Об этом сообщает Airlive, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на рейсе, который должен был следовать из хорватского города Задар в аэропорт Станстед, который является хабом многих лоукостеров.

Когда самолет уже двигался к взлетной полосе, один из пассажиров-британцев начал вести себя неадекватно, кричать, и в итоге попытался открыть дверь самолета.

Двое других мужчин поймали его, прижали к полу и контролировали, пока самолет не остановился и не прибыли правоохранители. Десятки других снимали все происшествие на видео и позже разместили их в соцсетях.

Что спровоцировало мужчину на неадекватное поведение, точно неизвестно. Самолет отправился в Лондон без него.

Одна из женщин, которые снимали инцидент на видео, утверждает, что на борту самолета было много людей, которые возвращались с фестиваля в Хорватии.

В Ryanair уже прокомментировали инцидент и извинились перед пассажирами.

"Этот рейс из Задара в Лондон вернулся обратно после того, как один пассажир начал вести себя неадекватно во время подготовки к взлету. Пассажира вывела из самолета местная полиция, после чего рейс безопасно отправился в аэропорт Станстед... Приносим извинения пассажирам за все неудобства", – отметил представитель Ryanair.

Напомним, 1 января этого года рейс из Лондона в Вильнюс вынужденно приземлялся в Польше из-за агрессивного пассажира.

В апреле рейс Austrian Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета через два часа после начала рейса, потому что пять из восьми его туалетов вышли из строя.

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