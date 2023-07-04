Пассажир авиарейса из Хорватии в Британию пытался открыть дверь перед взлетом

Пассажир рейса Ryanair, который должен был следовать из Хорватии в Лондон, начал вести себя неадекватно и попытался открыть дверь, когда самолет уже направлялся на взлетную полосу; его высадили.

Об этом сообщает Airlive, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на рейсе, который должен был следовать из хорватского города Задар в аэропорт Станстед, который является хабом многих лоукостеров.

Когда самолет уже двигался к взлетной полосе, один из пассажиров-британцев начал вести себя неадекватно, кричать, и в итоге попытался открыть дверь самолета.

Двое других мужчин поймали его, прижали к полу и контролировали, пока самолет не остановился и не прибыли правоохранители. Десятки других снимали все происшествие на видео и позже разместили их в соцсетях.

A British passenger tried to open the door on #Ryanair flight #FR8389 while it was taxing to the runway for takeoff at #Zadar Airport,#Croatia,to #London Stansted on June 30,but two other passengers got up and knocked him down to the floor.



🎥©p_xj_/TikTok#aviation #AvGeek #uk pic.twitter.com/bdJUGPLIvl — FlightMode (@FlightModeblog) July 4, 2023

Что спровоцировало мужчину на неадекватное поведение, точно неизвестно. Самолет отправился в Лондон без него.

📹In another #viralvideo of a shocking incident on a plane, a British boxer can be seen screaming and fighting fellow passengers in a @Ryanair flight trying to get the aircraft door open.https://t.co/XO1abQMQTw pic.twitter.com/C9JIEV6twT — Khaleej Times (@khaleejtimes) July 4, 2023

Одна из женщин, которые снимали инцидент на видео, утверждает, что на борту самолета было много людей, которые возвращались с фестиваля в Хорватии.

В Ryanair уже прокомментировали инцидент и извинились перед пассажирами.

"Этот рейс из Задара в Лондон вернулся обратно после того, как один пассажир начал вести себя неадекватно во время подготовки к взлету. Пассажира вывела из самолета местная полиция, после чего рейс безопасно отправился в аэропорт Станстед... Приносим извинения пассажирам за все неудобства", – отметил представитель Ryanair.

Напомним, 1 января этого года рейс из Лондона в Вильнюс вынужденно приземлялся в Польше из-за агрессивного пассажира.

В апреле рейс Austrian Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета через два часа после начала рейса, потому что пять из восьми его туалетов вышли из строя.