Пассажир авиарейса из Хорватии в Британию пытался открыть дверь перед взлетом

Пассажир рейса Ryanair, который должен был следовать из Хорватии в Лондон, начал вести себя неадекватно и попытался открыть дверь, когда самолет уже направлялся на взлетную полосу; его высадили.

Об этом сообщает Airlive, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на рейсе, который должен был следовать из хорватского города Задар в аэропорт Станстед, который является хабом многих лоукостеров.

Когда самолет уже двигался к взлетной полосе, один из пассажиров-британцев начал вести себя неадекватно, кричать, и в итоге попытался открыть дверь самолета.

Двое других мужчин поймали его, прижали к полу и контролировали, пока самолет не остановился и не прибыли правоохранители. Десятки других снимали все происшествие на видео и позже разместили их в соцсетях.

A British passenger tried to open the door on #Ryanair flight #FR8389 while it was taxing to the runway for takeoff at #Zadar Airport,#Croatia,to #London Stansted on June 30,but two other passengers got up and knocked him down to the floor.



