Прем'єрка Естонії: Плани щодо гарантій безпеки розмивають дебати про вступ України в НАТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила на необхідності практичних і конкретних кроків на шляху України до членства в НАТО.

"У мене таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину...Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", – зазначила естонська прем’єрка.

За її словами, євроатлантична безпека не буде повною без участі України.

Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.

Вона вважає, що запропоновані зобов’язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.

Каллас підкреслила, що нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля щодо подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.

"Я чую, як багато [країн] кажуть, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку прийняли б. І це те, що вони намагаються зробити", – сказала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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