Премьер Эстонии: Планы по гарантиям безопасности размывают дебаты о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что двусторонние соглашения по гарантиям безопасности "размывают" дебаты о заявке Украины на членство в НАТО.

Об этом она сказала в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Каллас подчеркнула необходимость практических и конкретных шагов на пути Украины к членству в НАТО.

"У меня такое ощущение, что разговоры о гарантиях безопасности на самом деле размывают картину... Единственной гарантией безопасности, которая действительно работает и стоит гораздо дешевле, чем что-либо другое, является членство в НАТО", – отметила эстонский премьер.

По ее словам, евроатлантическая безопасность не будет полной без участия Украины.

Каллас призвала союзников не колебаться и не поддаваться "террористическим" запугиваниям со стороны России.

Она считает, что предложенные обязательства по гарантиям безопасности, а также продолжение военной поддержки Украины недостаточны для сдерживания российской агрессии.

Каллас подчеркнула, что нерешительность союзников, которая вызвана угрозами Кремля относительно дальнейшей эскалации, похожа на выполнение требований террористов.

"Я слышу, как многие [страны] говорят, что мы не должны делать то или иное, потому что это провоцирует Путина или Россию, особенно на использование ядерного оружия. Эти угрозы направлены на то, чтобы запугать нас. Суть терроризма заключается в том, чтобы заставить нас бояться, чтобы мы воздержались от решений, которые в противном случае приняли бы. И это то, что они пытаются сделать", – сказала она.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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