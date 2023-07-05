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Новий посол України почав роботу в Естонії

Середа, 5 липня 2023, 18:22

Новий посол України в Естонії Максим Кононенко офіційно розпочав роботу у Таллінні, змінивши на цій посаді Мар’яну Бецу. 

Як пише "Європейська правда", фото з церемонії вручення вірчих грамот опублікував президент Естонії Алар Каріс. 

Каріс відзначив, що посол заступає на посаду у складні для України часи, та пообіцяв, що Естонія продовжить підтримувати Україну до перемоги.  

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Марʼяну Бецу з посади посла України в Естонії у березні 2023 року, замість неї послом став Максим Кононенко. Втім, до кінця червня Беца ще залишалася у Таллінні. 

Максим Кононенко до призначення послом в Естонії був послом у Нідерландах.

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