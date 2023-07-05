Новий посол України почав роботу в Естонії

Новий посол України в Естонії Максим Кононенко офіційно розпочав роботу у Таллінні, змінивши на цій посаді Мар’яну Бецу.

Як пише "Європейська правда", фото з церемонії вручення вірчих грамот опублікував президент Естонії Алар Каріс.

Каріс відзначив, що посол заступає на посаду у складні для України часи, та пообіцяв, що Естонія продовжить підтримувати Україну до перемоги.

It is a pleasure to welcome you to #Estonia, Ambassador of #Ukraine Maksõm Kononenko. You will be an ambassador at a very difficult time for your country, but you are not alone. We will go on from here together until Ukraine’s victory. You can count on our full support! pic.twitter.com/WYNFPK7vlk — Alar Karis (@AlarKaris) July 5, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Марʼяну Бецу з посади посла України в Естонії у березні 2023 року, замість неї послом став Максим Кононенко. Втім, до кінця червня Беца ще залишалася у Таллінні.

Leaving Estonia today after almost 5 years as Ambassador of Ukraine to Estonia. So grateful to this beautiful country & beautiful people for their tremendous support of Ukraine. Estonia has truly become my second home💙💛 Aitäh! Slava Ukraini! Elagu Eesti #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIOvMMvuxT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 30, 2023

Максим Кононенко до призначення послом в Естонії був послом у Нідерландах.