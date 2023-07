Новый посол Украины начал работу в Эстонии

Новый посол Украины в Эстонии Максим Кононенко официально начал работу в Таллинне, сменив на этом посту Марьяну Бецу.

Как пишет "Европейская правда", фото с церемонии вручения верительных грамот опубликовал президент Эстонии Алар Карис.

Карис отметил, что посол вступает в должность в сложные для Украины времена, и пообещал, что Эстония продолжит поддерживать Украину до победы.

It is a pleasure to welcome you to #Estonia, Ambassador of #Ukraine Maksõm Kononenko. You will be an ambassador at a very difficult time for your country, but you are not alone. We will go on from here together until Ukraine’s victory. You can count on our full support! pic.twitter.com/WYNFPK7vlk