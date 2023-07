В Україні за кошти ЄС почали ремонти у восьми школах, постраждалих від війни

В Україні почалися перші будівельні роботи з відновлення шкіл, постраждалих від війни, у рамках фінансованого Євросоюзам проєкту, який реалізує Упрвління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Про це повідомили на офіційних сторінках, пише "Європейська правда".

Перший етап проєкту охопить вісім закладів на Київщині, Чернігівщині та Харківщині, де навчаються близько 20 тисяч школярів. Серед іншого, це ліцей №4 у Лозовій на Харківщині.

Education changes lives🏫.



More than 20,000 🇺🇦 students will return to schools that are now being repaired by the European Union and @UNOPS.



Read more about this project via https://t.co/VCnQRUjvT3. pic.twitter.com/GLvCK9CyYK