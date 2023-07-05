В Україні за кошти ЄС почали ремонти у восьми школах, постраждалих від війни

В Україні почалися перші будівельні роботи з відновлення шкіл, постраждалих від війни, у рамках фінансованого Євросоюзам проєкту, який реалізує Упрвління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Про це повідомили на офіційних сторінках, пише "Європейська правда".

Перший етап проєкту охопить вісім закладів на Київщині, Чернігівщині та Харківщині, де навчаються близько 20 тисяч школярів. Серед іншого, це ліцей №4 у Лозовій на Харківщині.

Education changes lives🏫.



More than 20,000 🇺🇦 students will return to schools that are now being repaired by the European Union and @UNOPS.



Read more about this project via https://t.co/VCnQRUjvT3. pic.twitter.com/GLvCK9CyYK — EU Humanitarian Aid | European Neighbourhood 🇪🇺 (@echo_Europe) July 5, 2023

Ці школи зазнали відносно незначних ушкоджень і не потребують капітального відновлення – в основному йдеться про вибиті вибуховою хвилею вікна і двері, а також заміну пошкодженого обладнання. Звернуть увагу і на оновлення підвальних приміщень, які слугують за укриття.

Ремонти планують закінчити до початку нового навчального року.

Слідом за цими закладами планують масштабніші ремонти ще у 28 місцях – з відновленням пошкоджених стін і покрівлі, системи опалення, покращенням укриттів у підвальних приміщеннях закладів.

Нагадаємо, прем'єр Іспанії під час візиту в Україну анонсував 55 млн євро від своєї країни на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

Швейцарія планує скерувати на відновлення українських шкіл понад 5,6 млн євро.