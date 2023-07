В Украине за средства ЕС начали ремонты в восьми школах, пострадавших от войны

В Украине начались работы по восстановлению восьми школ, пострадавших от войны, в рамках финансируемого Евросоюзам проекта, который реализует Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Об этом сообщили на официальных страницах, пишет "Европейская правда".

Первый этап проекта охватит восемь заведений на Киевщине, Черниговщине и Харьковщине, где учатся около 20 тысяч школьников. Среди прочего, это лицей №4 в Лозовой на Харьковщине.

