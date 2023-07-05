ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Европейская комиссия в среду опубликовала четвертый ежегодный отчет по верховенству права, в котором раскритиковала Польшу и Венгрию за недостатки демократии, к которым приложилась политика их действующих правительств.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации AP.
В отчете Еврокомиссии отмечается незначительное улучшение ситуации в Польше и Венгрии, но подчеркиваются и недостатки.
Польша упоминается в частности в связи с судебной реформой – прежде всего независимостью судей и процедурой назначения нескольких судей Верховного суда. Кроме того, Еврокомиссия раскритиковала Варшаву за длительные расследования в отношении судей, связанные с их судебными решениями.
Недавно принятый закон о расследовании влияния России, по мнению Еврокомиссии, вызывает "серьезные опасения в том, что может быть использован, чтобы повлиять на возможность отдельных лиц избираться на государственные должности".
Из двенадцати рекомендаций, которые в прошлом году исполнительный орган ЕС предоставил Польше, в половине – начиная от независимости судебной власти и заканчивая свободой СМИ и антикоррупционными мерами – не было достигнуто "никакого прогресса".
Менее критично в отчете упоминается Венгрия, в которой Еврокомиссия отметила некоторые законодательные реформы, но указала на проблему с коррупцией и проблему независимой работы журналистов – там "не произошло никаких сдвигов".
В четвертом ежегодном отчете ЕС о верховенстве права в 27 странах-членах отмечается прогресс в выполнении около двух третей рекомендаций, но отмечается, что в некоторых государствах-членах остаются системные проблемы, вызывающие беспокойство.
Недавно Польша и Венгрия высказались против принятия нового пакта о миграции Европейского Союза, возмутившись тем, что соглашение поддержали квалифицированным большинством (не менее 15 государств-членов, представляющих 65% населения ЕС), а не единогласно, что позволило бы использовать право вето.