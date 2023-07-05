Президент Португалії знепритомнів через спеку

Португальського президента Марсела Ребелу де Соуза в середу вдень тимчасово ушпиталили після того, як він знепритомнів під час відвідування університету в прибережному місті Кошта-да-Капаріка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Observador.

Португальський президент прибув до лікарні в місті Оейраш на кареті швидкої допомоги, за якою їхала медична машина супроводу й автомобіль з охоронцями. Ребелу де Соуза стало зле, коли він був на відкритті університетської лабораторії.

MRS DESMAIA EM PÚBLICO



🇵🇹 O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, desmaiou esta quarta-feira, durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no campus da Costa de Caparica, nos arredores de Lisboa. pic.twitter.com/UvagKB5GsB — geopol.pt (@GeopolPt) July 5, 2023

Уже через кілька годин Ребелу де Соуза повідомив журналістам, що знепритомнів через спеку, відчувши різке падіння тиску. Він вирішив виписатись із лікарні, тому що попередні аналізи не показали серйозних проблем зі здоров’ям.

Водночас президента ще мають додатково обстежити у четвер, а крім того, на нього вдягнули портативний пристрій для стеження за активністю серця.

75-річний Ребелу де Соуза, який із 2016 року перебуває на посаді президента Португалії, вже непритомнів у червні 2018-го. Тоді причиною стало гостре харчове отруєння.

На початку червня прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на кілька хвилин знепритомнів у результаті падіння на велосипеді, але лікарі не виявили серйозних загроз його здоров’ю.