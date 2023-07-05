Президент Португалии потерял сознание из-за жары

Португальского президента Марсела Ребелу де Соуза в среду днем временно госпитализировали после того, как он потерял сознание во время посещения университета в прибрежном городе Кошта-да-Капарика.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Observador.

Португальский президент прибыл в больницу в городе Оейраш на карете скорой помощи, за которой ехала медицинская машина сопровождения и автомобиль с охранниками. Ребелу де Соуза стало плохо, когда он был на открытии университетской лаборатории.

MRS DESMAIA EM PÚBLICO



🇵🇹 O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, desmaiou esta quarta-feira, durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no campus da Costa de Caparica, nos arredores de Lisboa. pic.twitter.com/UvagKB5GsB — geopol.pt (@GeopolPt) July 5, 2023

Уже через несколько часов Ребелу де Соуза сообщил журналистам, что потерял сознание из-за жары, почувствовав резкое падение давления. Он решил выписаться из больницы, потому что предварительные анализы не показали серьезных проблем со здоровьем.

В то же время президента еще должны дополнительно обследовать в четверг, а кроме того, на него надели портативное устройство для слежения за активностью сердца.

75-летний Ребелу де Соуза, который с 2016 года находится на посту президента Португалии, уже терял сознание в июне 2018-го. Тогда причиной стало острое пищевое отравление.

В начале июня премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на несколько минут потерял сознание в результате падения на велосипеде, но врачи не обнаружили серьезных угроз его здоровью.