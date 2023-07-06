США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС – Білий дім

У США заявили, що уважно стежать за ситуацією на захопленій російськими окупаційними військами Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупанти розмістили на ЗАЕС вибухівку, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуємо уважно стежити за умовами на атомній електростанції…Як ми вже говорили раніше… окупація Росією атомної електростанції є небезпечною. А коли йдеться про атомну станцію, там не повинно бути бойових дій", – зазначила вона.

Речниця Білого дому розповіла, що президент США Джо Байден не обговорював із Зеленським ситуацію на ЗАЕС останнім часом.

Нагадаємо, раніше у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.

Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в разі атаки Росії на Запорізьку атомну електростанцію її наслідки вплинуть на весь світ.