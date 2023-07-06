США внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС - Белый дом

В США заявили, что внимательно следят за ситуацией на захваченной российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупанты разместили на ЗАЭС взрывчатку, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжаем внимательно следить за условиями на атомной электростанции ... Как мы уже говорили ранее ... оккупация Россией атомной электростанции является опасной. А когда речь идет об атомной станции, там не должно быть боевых действий", – отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома рассказала, что президент США Джо Байден не обсуждал с Зеленским ситуацию на ЗАЭС в последнее время.

Напомним, ранее во вторник Вооруженные Силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили похожие на взрывчатку предметы.

Российские пропагандисты уже заявили, что Украина якобы в ночь на 5 июля собирается "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в случае атаки России на Запорожскую атомную электростанцию ее последствия повлияют на весь мир.