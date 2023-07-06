Прем’єр Вірменії каже, що у Карабаху немає Збройних сил країни

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляє, що на території Нагірного Карабаху немає військовослужбовців вірменських збройних сил.

Про це він сказав у відповідь на вимогу президента Азербайджана Ільхама Алієва вивести війська з Карабаху, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Армения".

"Необґрунтовані звинувачення на адресу Вірменії з боку Азербайджану не припиняються. Зокрема, Баку продовжує вимагати від Єревана виведення вірменських підрозділів. І це при тому, що у Вірменії в Нагірному Карабасі немає військовослужбовців", – зазначив Пашинян.

За його словами, у Карабаху присутні лише військові армії оборони невизнаного регіону.

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що для досягнення миру Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

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