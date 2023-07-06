Премьер Армении говорит, что в Карабахе нет Вооруженных сил страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что на территории Нагорного Карабаха нет военнослужащих армянских вооруженных сил.

Об этом он сказал в ответ на требование президента Азербайджана Ильхама Алиева вывести войска из Карабаха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Армения".

"Необоснованные обвинения в адрес Армении со стороны Азербайджана не прекращаются. В частности, Баку продолжает требовать от Еревана вывода армянских подразделений. И это при том, что у Армении в Нагорном Карабахе нет военнослужащих", – отметил Пашинян.

По его словам, в Карабахе присутствуют только военные армии обороны непризнанного региона.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для достижения мира Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

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