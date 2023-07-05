До Білорусі вирушила лиш незначна частина "вагнерівців" – генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що лише частина найманців приватної військової компанії "Вагнер" вирушила до Білорусі після невдалої спроби заколоту в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку Столтенберг навів в інтерв’ю виданню Politico.

Генсек Альянсу вказав, що сили "Вагнера" продовжують діяти в Африці й далеко від лінії фронту в Україні, тоді як до Білорусі прибуло не так багато найманців.

"Ми бачили певну підготовку до розміщення сил "Вагнера". Але ми поки що не бачили, щоб їх прибуло досить багато. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", – підкреслив Столтенберг.

Він був обережним у прогнозах подальшої долі ПВК "Вагнер", заявивши, що робити остаточні висновки про те, що стало, "трохи зарано".

Нагадаємо, наприкінці червня керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував "похід на Москву" через критику російського військового керівництва, погодившись разом із частиною найманців передислокуватись до Білорусі.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік припускає, що перебування найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може підштовхнути мігрантів рухатись до польського кордону.

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